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Россияне завоевали восемь золотых медалей в первый день первенства мира по самбо

Россияне выиграли 11 медалей в первый день первенства мира по самбо в Бишкеке

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

По итогам первого дня молодежного первенства мира по самбо были определены победители и призеры в 13 весовых категориях. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (FIAS).

Спортсмены из России выступают в нейтральном статусе. В первый день турнира золотые медали выиграли Дарья Речкалова (девушки, в категории до 80 кг), Валерий Герасименко (юноши, до 98 кг), Алия Мухаметьянова (девушки, до 50 кг), Дарья Бараненкова (девушки, до 65 кг), Алиса Павлова (девушки, свыше 80 кг), Павел Иванов (юниоры, до 58 кг), Алена Алехина (юниорки, до 59 кг) и Идрис Абдурашидов (боевое самбо, до 64 кг). Третьи места у Назара Морозова (юноши, до 53 кг), Аслана Гасымова (юноши, до 71 кг) и Дмитрия Евсеева (юниоры, свыше 98 кг).

Соревнования проходят в Бишкеке с 6 по 8 октября. Генеральный партнер турнира – компания «Роснефть», официальный партнер – банк ВТБ.

Ранее бой Федора Емельяненко попал в топ-5 поединков тяжеловесов в истории ММА.

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