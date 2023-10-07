Филимонов: Карпин дал бы «Спартаку» что-то новое

Бывший вратарь сборной России по футболу Александр Филимонов заявил, что тренер «Ростова» Валерий Карпин мог бы сейчас дать «Спартаку» что-то новое, передает Sport24.

«Не могу сказать, что Карпин устал. Он всегда будет в футболе, возможно, в разных качествах. Наверное, у него сейчас временные трудности. Но он может прибавить и дал бы «Спартаку» что-то новое», — сказал Филимонов.

8 октября «Спартак» сыграет с московским ЦСКА. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает пятое место, набрав 16 очков. ЦСКА находится на седьмой строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям. Лидирует в чемпионате «Краснодар», имея в активе 24 очка. «Ростов» располагается на 12 месте (10).

В прошлом матче между «Спартаком» и ЦСКА была зафиксирована победа красно-белых со счетом 2:1. Встреча состоялась 21 мая.

Карпин был тренером «Спартака» с 2009 по 2014 год.

Ранее футболист «Спартака» допустил, что в клуб может перейти экс-игрок «Челси».