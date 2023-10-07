Гуменник снова выступил под Rammstein на российских соревнованиях после скандала

Фигурист Петр Гуменник выступил под песню группы Rammstein Mein Herz Brennt на показательных выступлениях в рамках мемориала Панина-Коломенкина, передает «Спорт-Экспресс».

В сентябре прошли контрольные прокаты сборной России. Гуменник исполнил прошлогоднюю короткую программу, несмотря на то, что готовил к сезону новую программу под песню группы Rammstein Sonne. Тренер фигуриста Вероника Дайнеко отметила, что информация о нежелательном выступлении под эту группу появилась за несколько дней до контрольных прокатов, поэтому поставить новую короткую программу они не успели.

Гуменник заявил, что не знает, от кого последовал запрет на использование музыки Rammstein. Фигурист является серебряным призером прошлого чемпионата России. 21-летний Гуменник является мастером спорта Российский Федерации международного класса.

Ранее Александр Жулин призвал разрешить Гуменнику выступать под Rammstein.