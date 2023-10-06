Чемпион мира по футболу повторно сдал положительный допинг-тест

Обвиненный в использовании допинга футболист туринского «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба повторно сдал положительный допинг-тест на тестостерон. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

11 сентября стало известно, что француз 20 августа сдал положительную допинг-пробу на тестостерон, за что ему грозит отстранение от футбола на срок до четырех лет. Национальный антидопинговый трибунал Италии временно дисквалифицировал 30-летнего полузащитника.

Француз запросил встречную проверку допинг-пробы. 6 октября стало известно, что тест, проведенный в лаборатории Acqua Acetosa, дал положительный результат на тестостерон.

Погба — чемпион мира 2018 года и серебряный призер чемпионата Европы 2016 года в составе сборной Франции. По ходу карьеры хавбек также выступал за «Манчестер Юнайтед». Он является четырехкратным чемпионом Серии А, двукратным обладателем кубка Италии, а также победителем Лиги Европы (2017).

В текущем сезоне Погба успел сыграть в двух матчах чемпионата Италии.

Ранее американец обвинил Хабиба и Махачева в махинациях с допингом.