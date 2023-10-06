Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-голкипер «Сочи»: давайте хоккейных вратарей будем искать у баскетбольной школы

Экс-голкипер «Сочи» Гаврилов вступился за негабаритных вратарей

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший вратарь клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» и «Салават Юлаев» Андрей Гаврилов заявил, что хороший хоккейный голкипер необязательно должен быть высокого роста. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Сейчас все берут габаритных голкиперов от 188 сантиметров и выше. Таких вратарей легче задрафтовать. Такая вот североамериканская тенденция. Не могу полностью с этим трендом согласиться, есть много отличных голкиперов невысокого роста.

Например, Никита Серебряков (вратарь петербургского СКА — «Газета.Ru») или Тимур Билялов (голкипер казанского «Ак Барса» — «Газета.Ru»), они далеко не 188 сантиметров. Все это можно компенсировать за счет техники, рефлексов, умной игры, координации. Поэтому не совсем правильно рассматривать только высоких вратарей. Давайте тогда будем их искать у баскетбольной школы», — заявил Гаврилов.

Серебрякова признали лучшим вратарем сезона-2022/2023 в КХЛ. 27-летний хоккеист в рамках регулярного чемпионата показал второй коэффициент надежности (1,97) среди всех вратарей лиги и стал лучшим по проценту отраженных бросков (94,4%).

Ранее стала известна зарплата Ротенберга в СКА.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий