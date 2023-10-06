Экс-голкипер «Сочи»: давайте хоккейных вратарей будем искать у баскетбольной школы

Бывший вратарь клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» и «Салават Юлаев» Андрей Гаврилов заявил, что хороший хоккейный голкипер необязательно должен быть высокого роста. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Сейчас все берут габаритных голкиперов от 188 сантиметров и выше. Таких вратарей легче задрафтовать. Такая вот североамериканская тенденция. Не могу полностью с этим трендом согласиться, есть много отличных голкиперов невысокого роста.

Например, Никита Серебряков (вратарь петербургского СКА — «Газета.Ru») или Тимур Билялов (голкипер казанского «Ак Барса» — «Газета.Ru»), они далеко не 188 сантиметров. Все это можно компенсировать за счет техники, рефлексов, умной игры, координации. Поэтому не совсем правильно рассматривать только высоких вратарей. Давайте тогда будем их искать у баскетбольной школы», — заявил Гаврилов.

Серебрякова признали лучшим вратарем сезона-2022/2023 в КХЛ. 27-летний хоккеист в рамках регулярного чемпионата показал второй коэффициент надежности (1,97) среди всех вратарей лиги и стал лучшим по проценту отраженных бросков (94,4%).

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