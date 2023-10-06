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Филимонов объяснил, почему Акинфеева не включили в топ-10 лучших вратарей в XXI веке

Экс-футболист Филимонов: Акинфеев знаковый вратарь для России, но не для Европы

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший голкипер сборной России Александр Филимонов считает, что вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева обоснованно не относят к одним из лучших представителей этого амплуа в Европе и мире. Своим мнением он поделился со Sport24.

«Не думаю, что у Игоря есть какие-то глобальные заслуги, ведь помимо чемпионата и Кубка России он выиграл только Кубок УЕФА. В мире много вратарей, выигрывавших этот турнир и игравших в 21-м веке, а Акинфеев — один из двух десятков победителей. Помимо них есть еще столько же человек, которые выигрывали Лигу чемпионов, есть победители чемпионатов мира и Европы и даже Олимпиад.

Так что не cтал бы говорить, что Игоря как-то притеcняют и незаcлуженно принижают. Для нашего чемпионата и тем более для наших болельщиков Игорь — знаковый футболиcт и cпортcмен. Но на европейcком уровне он, к cожалению, не занимает такого же выcокого положения», — заявил Филимонов.

В сентябре FourFourTwo составил рейтинг лучших вратарей XXI века, в котором не оказалось представителей России.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету 747 матчей за красно-синих, 312 из которых стали «сухими». Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В 2023 году голкипер празднует 20-летие своего первого матча во взрослом футболе.

В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

Ранее Акинфеев ответил на вопрос о возможном переходе в Саудовскую Аравию.

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