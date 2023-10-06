Овечкин не смог отличиться в матче с «Коламбусом»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Коламбус» в предсезонном матче.

Встреча завершилась со счетом 4:2. В составе победителей отличились Алексей Протас, Райли Саттер и Энтони Манта. Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями.

В составе «Коламбуса» шайбы забросили Брендан Гонс и Маркус Бьерк.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

В первом матче регулярного сезона «Вашингтон» сыграет против «Питтсбурга». Встреча пройдет 14 октября. Стартовое вбрасывании состоится в 2:30 по московскому времени.

«Коламбус» сыграет с «Филадельфией». Матч начнется 13 октября в 2:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин не вошел в топ-30 игроков НХЛ по версии TSN.