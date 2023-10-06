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Бывший игрок «Спартака» Бояринцев надеется, что Абаскаля не уволят из клуба

Экс-игрок «Спартака» Бояринцев: не желаю отставки Абаскалю с поста тренера клуба

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев заявил, что не хочет, чтобы Гильермо Абаскаль был уволен с поста тренера красно-белых, передает RT.

«Да, спады есть, но не прямо ужасно красно-белые начали сезон. Тут на все воля руководителя. Не желаю отставки испанцу, честно хочу сказать. Надеюсь, он поправит положение», — сказал Бояринцев.

В матче Пути РПЛ Кубка России «Спартак» уступил московскому «Динамо» со счетом 0:3. Несмотря на поражение, «Спартак» пробился в следующий раунд турнира, заняв первое место в группе.

В ближайшем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые на выезде сыграют с московским ЦСКА. Встреча состоится 8 октября. В последнем матче «Спартак» потерпел поражение от «Динамо» в матче Кубка России со счетом 0:3. После десяти проведенных матчей подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, заработав 16 очков.

Ранее журналист Василий Уткин заявил, что все привыкли к лихорадке «Спартака».

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