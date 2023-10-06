Боец UFC Ковингтон о Махачеве: в Америке его уделают в любом хорошем зале

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Колби Ковингтон заявил, что россиянин Ислам Махачев не перейдет в полусредний вес, несмотря на желание подраться с победителем поединка между Ковингтоном и Леоном Эдвардсом, передает MMA Junkie.

«Он говорит это, чтобы попасть в заголовки. Он любит поговорить и создать шумиху, но так и не решится на переход. Как и Хабиб, он делал то же самое. В Америке его уделают в любом хорошем зале по грэпплингу», — сказал Ковингтон.

Махачев 22 октября 2022 года встречался с Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием и завоевал титул. Махачев и Оливейра проведут ответный поединок на турнире UFC 294 21 октября.

Оливейра свой последний бой провел в июне этого года против представителя Венгрии Бенеила Дариуша. Победу одержал бразильский боец. Всего на его счету 44 поединка в UFC, 34 из которых завершились его победой.

Ранее Махачев перед реваншем с Чарльзом Оливейрой рассказал, что его мотивирует продолжать драться.