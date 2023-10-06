Экс-игрок «Спартака» призвал Абаскаля подать в отставку

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Градиленко после разгромного поражения от столичного «Динамо» в Кубке России (0:3) призвал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля подать в отставку, передает «Чемпионат».

«Как я и предполагал, друзья. «Динамо» намного вкусней. Дорогой наш «друг», в кавычках, «тренер», в кавычках, «Абасраль», в кавычках, поезжай домой, мы справимся без тебя», — сказал Градиленко.

Несмотря на поражение от «Динамо», «Спартак» вышел в следующий раунд Кубка с первого места в группе.

В ближайшем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые на выезде сыграют с московским ЦСКА. Встреча состоится 8 октября. В последнем матче «Спартак» потерпел поражение от «Динамо» в матче Кубка России со счетом 0:3. После 10 проведенных матчей подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, заработав 16 очков.

Ранее футболист «Спартака» стал самым подешевевшим игроком РПЛ.