Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-игрок «Спартака» призвал Абаскаля подать в отставку

Экс-игрок «Спартака» Градиленко о тренере Абаскале: мы справимся без него

close
100%
Stupnikov Alexander/Global Look Press

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Градиленко после разгромного поражения от столичного «Динамо» в Кубке России (0:3) призвал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля подать в отставку, передает «Чемпионат».

«Как я и предполагал, друзья. «Динамо» намного вкусней. Дорогой наш «друг», в кавычках, «тренер», в кавычках, «Абасраль», в кавычках, поезжай домой, мы справимся без тебя», — сказал Градиленко.

Несмотря на поражение от «Динамо», «Спартак» вышел в следующий раунд Кубка с первого места в группе.

В ближайшем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые на выезде сыграют с московским ЦСКА. Встреча состоится 8 октября. В последнем матче «Спартак» потерпел поражение от «Динамо» в матче Кубка России со счетом 0:3. После 10 проведенных матчей подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, заработав 16 очков.

Ранее футболист «Спартака» стал самым подешевевшим игроком РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий