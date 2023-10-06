Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Помощник президента РФ о допуске паралимпийцев в нейтральном статусе: это дискриминация

Левитин назвал несправедливым допуск паралимпийцев в нейтральном статусе

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Помощник президента РФ и первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин заявил, что допуск российских паралимпийцев в нейтральном статусе является дискриминацией, передает «Спорт-Экспресс» .

«Несправедливая дискриминация. Но тем не менее, если спортсмены пройдут отбор, надо ехать на Игры. Если спортсмен этого захочет, мы препятствовать не будем», — сказал Левитин.

Россияне получили право участвовать в Паралимпийских играх, чемпионатах мира и других международных турнирах в нейтральном статусе. Не допускается участие россиян в командных соревнованиях.

Сохраняется запрет на проведение Паралимпийским комитетом России (ПКР) мероприятий и соревнований с участием других членов Международного паралимпийского комитета (IPC).

Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже. Соревнования пройдут на тех же площадках, которые перед этим предполагается использовать для летних Олимпийских игр.

Ранее в Паралимпийском комитете России рассказали о поддержке стран на Генассамблее IPC.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий