Помощник президента РФ о допуске паралимпийцев в нейтральном статусе: это дискриминация

Помощник президента РФ и первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин заявил, что допуск российских паралимпийцев в нейтральном статусе является дискриминацией, передает «Спорт-Экспресс» .

«Несправедливая дискриминация. Но тем не менее, если спортсмены пройдут отбор, надо ехать на Игры. Если спортсмен этого захочет, мы препятствовать не будем», — сказал Левитин.

Россияне получили право участвовать в Паралимпийских играх, чемпионатах мира и других международных турнирах в нейтральном статусе. Не допускается участие россиян в командных соревнованиях.

Сохраняется запрет на проведение Паралимпийским комитетом России (ПКР) мероприятий и соревнований с участием других членов Международного паралимпийского комитета (IPC).

Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже. Соревнования пройдут на тех же площадках, которые перед этим предполагается использовать для летних Олимпийских игр.

Ранее в Паралимпийском комитете России рассказали о поддержке стран на Генассамблее IPC.