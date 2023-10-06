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Помощник президента РФ рассказал, смогут ли спортсмены поехать на Игры в нейтральном статусе

Помощник президента РФ Левитин: не будем препятствовать спортсменам ехать на ОИ

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Toby Melville/Reuters

Помощник президента РФ и первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин заявил, что власти не будут препятствовать атлетам ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе, передает «Спорт-Экспресс».

«Президент об этом сказал, это выбор каждого спортсмена. Если спортсмен решает, что он едет в нейтральном статусе, мы ему препятствовать не будем», — сказал Левитин.

Российские спортсмены не участвуют в международных соревнованиях. В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Окончательное решение о допуске россиян на Олимпийские игры еще не принято.

Ранее в Олимпийском комитете России (ОКР) рассказали о выдвинутых условиях в адрес МОК.

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