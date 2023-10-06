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Четыре футболиста «ПСЖ» будут дисквалифицированы за скандирование кричалок

RMC Sport: футболистов «ПСЖ» дисквалифицируют за кричалки в адрес «Марселя»

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Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Игроки «ПСЖ» Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Рандаль Коло Муани и Лейвин Курзава будут дисквалифицированы за оскорбительные кричалки в адрес «Марселя» после их очного матча в Лиге 1, передает RMC Sport.

На видео попал эпизод, на котором указанные футболисты после матча скандировали вместе с фанатами оскорбления.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «ПСЖ». Забитыми мячами отметились Ашраф Хакими, Рандаль Коло Муани и Гонсалу Рамуш, который оформил дубль.

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» занимает пятое место, набрав 12 очков. «Марсель» располагается на 12 строчке, имея в активе девять очков. Лидирует в чемпионате «Монако», который набрал 14 очков.

В следующем туре «ПСЖ» сыграет на выезде с «Ренном». Встреча состоится 8 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

«Марсель» на своем поле сыграют с «Гавром». Матч пройдет 8 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Ранее Килиан Мбаппе подвергся критике за свой образ жизни.

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