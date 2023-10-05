Боец ММА: девушкам теперь нужна тряпка, а не нормальный мужик

Боец ММА Артур Пронин заявил, что в России пропало футбольное фанатское движение. Его слова передает Legalbet.

«Мое детство — это Выхино и Дедовск. И там, и там всем, в большинстве, было плевать на футбол. Фанатские темы были раньше, а сейчас все пропало. Потому что стали заявы писать и общество стало к этому по-другому относиться. Девушкам уже не особо нужен доминант, самец. Им нужна удобная домашняя тряпка — высокоинтеллектуальный, образованный, из состоятельной семьи», — сказал Пронин.

Артур Пронин в профессиональной карьере провел 24 поединка, в которых одержал 17 побед и потерпел семь поражений. Свой последний бой 35-летний Пронин провел 20 января. Тогда в рамках турнира AMC Fight Nights 117 он единогласным решением судей победил Кирилла Крюкова. Пронин выступает в средней весовой категории.

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