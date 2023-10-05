Президент ЦСКА: в Европе не обеспечат безопасность россиянам, все помнят теракт в Мюнхене

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин, говоря о перспективах возвращения на международные соревнования, заявил, что в Европе никто не даст гарантий безопасности российским спортсменам. Его слова передает kp.ru.

«Очень важен вопрос с гарантиями безопасности. Никто сейчас в Европе не возьмет на себя гарантии обеспечения безопасности российских спортсменов. С Мюнхена 1972 года (На Олимпиаде-1972 произошел теракт) прошло достаточно много времени, но нет гарантий, что эта история не повторится. Нужно время и терпение», — сказал Ватутин.

Напомним, что уже второй сезон российские клубы не принимают участия в Евролиге из-за отстранения.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее стало известно, сколько ОКР выплатит спортсменам за пропуск международных соревнований.