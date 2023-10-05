Помощник президента России рассказал, почему УЕФА не хочет отпускать РФС в Азию

Помощник президента РФ и первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не хочет, чтобы Российский футбольный союз (РФС) стал членом Азиатской конфедерации. Слова Левитина передает «Спорт-Экспресс».

«Уровень Азиатской футбольной конфедерации немного ниже. Мы это понимаем. Но если мы не можем выступать в УЕФА, что делать? Поэтому УЕФА нас не хочет отпускать. Это говорит о том, что они видят уровень нашей федерации», — сказал Левитин.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С начала года сборная России провела четыре товарищеских матча с командами из Азии: Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. 12 сентября национальная команда сыграла вничью с Катаром — 1:1.

Ранее стало известно, будет ли матч Россия — Кения учтен в рейтинге ФИФА.