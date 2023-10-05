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РФС оштрафовал Карпина на 30 тысяч рублей

РФС оштрафовал тренера «Ростова» Карпина и наставника «Урала» Гончаренко

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оштрафован на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны по итогам матча с «Уралом» в 10-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Слова Григорьянца передает «Матч ТВ».

«За выход за пределы технической зоны у Карпина штраф 30 тысяч рублей. Аналогичное нарушение у Ганчаренко — штраф тоже 30 тысяч рублей. У «Ростова» также была задержка выхода из раздевалки на три минуты перед началом матча — штраф 20 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.

Встреча завершилась со счетом 2:2. «Урал» по ходу встречи вел 2:0, отличились Гильерме Шеттине и Андрей Егорычев. За «Ростов» пенальти реализовал Максим Осипенко, а сравнял счет Илья Вахания. На 79-й минуте Егорычев получил прямую красную карточку.

В следующем туре «Урал» на своем поле примет московский «Локомотив». «Ростов» сыграет на выезде с «Краснодаром». Обе встречи пройдут 7 октября.

Ранее Карпин, рассказал, как его клубу исправить ситуацию.

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