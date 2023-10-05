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Бывший футболист «Спартака» назвал лучшую связку центральных защитников команды

Экс-футболист Деменко: Джикия может играть в связке с Бабичем

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Павел Бедняков/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время карьеры выступавший в том числе и за московский «Спартак», а также проведший два матча за сборную России, прокомментировал для «Газеты.Ru» ситуацию с капитаном красно-белых Георгием Джикией, проигрывающим конкуренцию за место в стартовом составе, согласившись с агентом игрока, что тот не слабее Алексиса Дуарте.

«Формально агент может выступить сам. Но будет ли тот же Абаскаль разговаривать с агентом? Агент может напрямую задать вопрос и спросить, почему его клиент не играет, но наверняка получит ответ, что на сегодняшний момент Бабич и другие игроки в этой позиции сильнее. Хотя с тем же Бабичем Джикия может играть в связке. Но, по моему мнению, агент, сравнивая Георгия с Дуарте и говоря, что Джикия сильнее, в какой-то степени прав».

Вадим Шпинев, агент Георгия Джикии, трижды подряд не попавшего в стартовый состав «Спартака» в матчах Российской премьер-лиги, несколько раз выступил в прессе с критикой главного тренера команды Гильермо Абаскаля, усомнившись в объективности его решений выпускать на поле Дуарте, а не игрока сборной России.

Ранее легенда ЦСКА раскритиковал Титова за призыв к молодым игрокам «бежать» за границу.

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