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Бывший игрок «Спартака» оценил вероятность отставки Абаскаля после матча с ЦСКА

Экс-футболист Деменко: игра с ЦСКА будет решающей для Абаскаля

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Знаменитый в прошлом российский футболист Максим Деменко, выступавший во время карьеры за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» усомнился, что главный тренер спартаковцев Гильермо Абаскаль саботирует работу, желая получить прописанную в контракте компенсацию за увольнение.

«Не думаю, что Абаскаль хочет компенсацию и поэтому проигрывает. Вряд ли. Но если разбирать игру с «Крыльями Советов», где команда должна была максимально сконцентрироваться и постараться выиграть этот матч, чтобы дальше была какая-то борьба, чтобы обойти лидеров, то мы этого не увидели. Дальше будет решающая игра с ЦСКА. Если Абаскаль проиграет этот матч, то, однозначно, будут очень серьезные вопросы, и руководство будет что-то думать. Но сейчас говорить об отставке нет смысла. Другое дело, что «Спартак» давно так не проигрывал, и после этой игры пошло много разговоров».

«Спартак» потерпел в двух последних матчах поражения с общим счетом 0:7. Сначала красно-белые пропустили четыре безответных мяча в чемпионате от самарских «Крыльев Советов», а затем уступили со счетом 0:3 в столичном дерби «Динамо» на групповой стадии в Кубке страны. В ближайшем туре чемпионата «Спартак» встретится в другом московском дерби с ЦСКА.

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