Олимпийская чемпионка рассказала, как Россия решит проблему отстранения от соревнований

Депутат Государственной думы Светлана Журова, олимпийская чемпионка в конькобежном спорте, прокомментировала для «Газеты.Ru» возможный запрет для молодых российских спортсменов и спортсменок участвовать в юношеских Олимпийских играх, заявив, что будет найдено альтернативное решение.

«Меня не смущает этот запрет. Объединившись с Китаем и другими странами, мы сможем провести качественные зимние соревнования для наших юношей. А про летние игры я вообще не говорю – там мы со странами Латинской Америки проведем шикарный турнир. Африка, ряд азиатских стран. При этом я убеждена, что если бы было какое-то общее голосование, а не исполком МОК решал, то не уверена, что члены Международного олимпийского комитета проголосовали бы против детей», — считает Журова.

На данный момент ни один спортсмен в нейтральном статусе не получил права участвовать в зимних юношеских Олимпийских играх, которые пройдут в январе--феврале 2024 года в Южной Корее. При этом Международный олимпийский комитет опроверг информацию, что он запрещает выступить в соревнованиях российским и белорусским юношам и девушкам.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что российским атлетам не гарантирована безопасность на Играх в Париже.