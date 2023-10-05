Газзаев рассказал о проблемах «Алании» из-за отсутствия домашнего стадиона

Бывший главный тренер «Алании» Валерий Газзаев высказался о посещаемости владикавказской команды в матчах первой лиги. Его слова передает Legalbet.

«В первой лиге чем выше команда идет, тем на нее больше зрителей приходит. На «Шинник», махачкалинское «Динамо», «Аланию» люди ходят.

Да, в Грозном мало ходят, но, если бы играли во Владикавказе, был бы полный стадион. Не хватает поддержки болельщиков. Как можно привлечь зрителей на стадион? Игра команды должна привлекать, футболисты. Конкурсы проводить и развлекать публику у стадиона?» — сказал Газзаев.

«Алания» трижды за последние четыре года имела возможность вернуться в высший дивизион. Однако по правилам лиги команда не может сделать этого из-за отсутствия своего стадиона, рассчитанного на 10 тыс. посадочных мест.

В текущем сезоне «Алания» вновь выступает в первой лиге и после 12 туров делит первое место с махачкалинским «Анжи». У команд по 24 очка. 9 октября подопечные Олега Василенко сыграют на выезде против подмосковных «Химок».

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