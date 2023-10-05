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Фигуристка Леонова объяснила, почему продолжаются разбирательства по делу Валиевой

Фигуристка Леонова: мне очень тревожно за психологическое состояние Валиевой

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Александр Вильф/РИА Новости

Фигуристка Алена Леонова считает, что американцы продолжают давить на Камилу Валиеву ради пересмотра распределения медалей командного соревнования на Играх в Пекине. Ее слова передает «Татар-информ».

«Я уверена, что Камила – чистая спортсменка. И сейчас мне очень тревожно и очень печально за ее психологическое состояние. Вся ситуация завязана исключительно на медалях. Из-за того, что американцы не могут их заполучить, они и продолжают капать всем на мозг и давить прежде всего на Камилу.

Все-таки уже скоро у Камилы начинаются первые старты. А это лишняя ненужная головная боль в преддверии соревнований», — сказала Леонова.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В личном турнире она не смогла завоевать медаль, а вот в командном первенстве стала первой. В случае положительного вердикта сборная России может лишиться медали командного турнира. Новые слушания CAS по делу Валиевой пройдут 9 и 10 ноября.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что Валиевой портят жизнь.

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