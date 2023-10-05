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Экс-спортдиректор «Спартака» об Абаскале: совесть должна быть

Экс-спортдиректор «Спартака» Шикунов: Абаскаль не понимает, что делает

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов раскритиковал главного тренера команды Гильермо Абаскаля за неумение распоряжаться игроками. Его слова передает «Матч ТВ».

«Я бы сказал, что уходят не после такого матча с «Динамо», а после такой игры, как с «Крыльями». Совесть должна быть. Такой большой клуб — и такой маленький тренер, совсем маленький и не справляется. Абаскаль не понимает, что делает. Особенно, когда у него появилось две обоймы. Гильермо не понимает, как и кого использовать, каждый раз меняет по два‑три‑пять человек, и всё становится хуже и хуже», — сказал Шикунов.

4 октября «Спартак» разгромно уступил «Динамо» в Кубке России со счетом 0:3. Голами отметились Фомин, Бителло и Зазвонкин. Несмотря на это поражение, красно-белые уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

1 октября «Спартак» разгромно проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:4 в рамках чемпионата России. Красно-белые уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по голу забили Гарре и Шитов.

Ранее экс-вратарь сборной России назвал тренера, который сможет исправить ситуацию в «Спартаке».

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