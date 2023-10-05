Титов объяснил, почему не стоит торопиться с переходом в Азиатскую конфедерацию футбола

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Егор Титов заявил, что нужно хорошо подумать, прежде чем отечественному футболу переходить в Азиатскую конфедерацию. Своим мнением он поделился со Sport24.

«В Азию мы успеем всегда. Но там есть Япония, Австралия и Южная Корея. Где гарантии, что в случае матча с ними, они не скажут: «Ребят, до свидания, играть мы с вами не будем!»

Повторюсь, есть несколько сборных, состоящих в коалиции против нас, и не факт, что они будут играть. А обратно [в Европу] мы уже не вернемся. Лучше сто раз подумать, чем принимать такое решение», — заявил экс-футболист.

В декабре 2022 года исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) в свете отстранения отечественных команд от международных турниров обсуждал вопрос перехода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее в РФС заявили, что не используют Азию как шантаж УЕФА.