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Испанский арбитр назвал позором поведение Месси на чемпионате мира — 2022

Экс-арбитр Лаос раскритиковал Месси за поведение в четвертьфинале ЧМ-2022

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Ariel Schalit/AP

Бывший футбольный арбитр Матеу Лаос рассказал о неуважительном поведении капитана сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира — 2022 в Катаре. Его слова приводит Goal.com.

«Меccи позвонил мне поcле игры c Нидерландами на чемпионате мира и извинилcя за грубые cлова, которые говорил мне во время матча. В той игре я увидел другого Меccи. На чемпионате мира он вел cебя очень плохо, это был позор.

Я провел более 50 матчей с его участием за годы. После его празднования с руками у ушей Нидерланды завелись. Это была провокация», – заявил Лаос.

Испанец судил матч между сборными Аргентины и Нидерландов (2:2, по пен. 4:3) в четвертьфинале турнира. По ходу того матча Месси вступил в спор с ассистентом главного тренера европейской команды Эдгаром Давидсом. Во время послематчевого интервью в микст-зоне аргентинец поругался с форвардом соперника Ваутом Вегорстом.

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира, а Месси был признан лучшим игроком турнира.

Ранее владелец «Интер Майами» рассказал, что он пообещал Месси.

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ЧМ2022 - Футбол Катар
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