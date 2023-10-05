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Чемпион России по фигурному катанию женился на чемпионке мира по художественной гимнастике

Фигурист Ковтун и гимнастка Леванова поженились

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Яна Мацкова

Российский фигурист Максим Ковтун сыграл свадьбу с гимнасткой Евгенией Левановой. Об этом спортсмен сообщил в соцсетях.

28-летний фигурист — трехкратный призер чемпионатов Европы и четырехкратный чемпион России в мужском одиночном катании. В апреле 2019 года сообщил о завершении спортивной карьеры и переходе на тренерскую работу.

Леванова пять раз становилась чемпионкой мира, в том числе в групповых упражнениях. С 2017 года входит в состав сборной команды России. Тренируется под руководством главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой и старшего тренера сборной России Татьяны Сергаевой.

Пара начала встречаться с 2018 года. В августе 2021 года спортсмены объявили о помолвке.

Год назад свадьбу сыграла другая спортивная пара — фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Спортсмены поженились 2 октября 2022 года. Синицина выступает в танцах на льду в паре с Кацалаповым с сезона-2014/15.

Ранее Синицина выложила нежные фото со свадьбы.

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