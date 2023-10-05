Тренер «Динамо» Личка: девочки порой жестче играют, чем мужики

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что остался недоволен тем, что его подопечные апеллировали к судье во время матча пятого тура группового этапа Кубка России с московским «Спартаком». Слова специалиста передает «Матч ТВ».

«Мне не понравилось, что, когда Мартинс сыграл в корпус, наш футболист упал и апеллировал к судьям. Девочки порой жестче играют, чем мужики, вот проблема», — заявил Личка.

Встреча, которая прошла на «ВТБ Арене», завершилась победой бело-голубых — 3:0. Под занавес первого тайма счет в матче открыл Бителло. Еще до перерыва преимущество динамовцев удвоил Даниил Фомин. Третий мяч в ворота «Спартака» забил Иван Зазвонкин.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице группы D «Спартак» занимает первое место, набрав 12 очков, «Динамо» располагается на второй строчке, имея в активе восемь баллов.

Ранее легенда «Спартака» раскритиковал вратарей клуба.