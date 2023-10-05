Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Тренер «Динамо» Личка: девочки порой жестче играют, чем мужики

Тренер «Динамо» Личка раскритиковал своего футболиста за апелляции к судье

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что остался недоволен тем, что его подопечные апеллировали к судье во время матча пятого тура группового этапа Кубка России с московским «Спартаком». Слова специалиста передает «Матч ТВ».

«Мне не понравилось, что, когда Мартинс сыграл в корпус, наш футболист упал и апеллировал к судьям. Девочки порой жестче играют, чем мужики, вот проблема», — заявил Личка.

Встреча, которая прошла на «ВТБ Арене», завершилась победой бело-голубых — 3:0. Под занавес первого тайма счет в матче открыл Бителло. Еще до перерыва преимущество динамовцев удвоил Даниил Фомин. Третий мяч в ворота «Спартака» забил Иван Зазвонкин.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице группы D «Спартак» занимает первое место, набрав 12 очков, «Динамо» располагается на второй строчке, имея в активе восемь баллов.

Ранее легенда «Спартака» раскритиковал вратарей клуба.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий