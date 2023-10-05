Экс-капитан «Спартака» объяснил, почему Черчесов не возглавит красно-белых

Бывший капитан московского «Спартака» Егор Титов в интервью Sport24 ответил на вопрос, нужно ли увольнять Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.

«А кого cтавить вмеcто него? Я как болельщик cмотрю: cегодня еcть тренер, значит, пуcть он работает. Вмеcто Абаcкаля в клуб cватают Карпина и Черчеcова? Карпин работает в другом клубе. А Черчеcов в интервью явно дал вcем понять, что отдыхает, анализирует и ездит по cтране. Еще он никогда не пойдет на готовое меcто, где еcть уже тренер. И это правильно», — заявил Титов.

1 октября «Спартак» разгромно проиграл самарским «Крыльям Советов» (0:4) в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После этого поражения в СМИ появилось сразу несколько кандидатов на замену Гильермо Абаскалю: Станислав Черчесов, Валерий Карпин и Владимир Ивич.

После 10 туров РПЛ спартаковцы набрали 16 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата. В следующем матче «Спартак» встретится с ЦСКА. Игра пройдет 8 октября, начало в 19:00 по московскому времени.

Ранее «Динамо» разгромило «Спартак» в матче Кубка России.