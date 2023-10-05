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Легенда «Спартака» раскритиковал вратарей клуба

Экс-футболист Тихонов заявил, что вратари «Краснодара» надежнее, чем у «Спартака»

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Александр Ступников/РИА «Новости»

Восьмикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Андрей Тихонов заявил, что вратари красно‑белых не отличаются такой надежностью. Своим мнением он поделился с «Матч ТВ».

«В «Спартаке» среди вратарей выйдет один — наварит, второй — наварит. Потом паника. Кого ставить? У «Краснодара» не так, вопросов нет к вратарям», — заявил экс-футболист.

4 сентября красно-белые проиграли столичному «Динамо» (0:3) в матче пятого тура группового этапа Кубка России. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

В последнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Гильермо Абаскаля также с разгромным счетом проиграли самарским «Крыльям Советов» (0:4). После 10 матчей спартаковцы набрали 16 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре «Спартак» встретится с ЦСКА. Игра пройдет 8 октября, начало в 19:00 по московскому времени.

Ранее футболист «Локомотива» дал совет Дзюбе по стилю.

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