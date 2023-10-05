Тренер «Барселоны» объяснил, почему Ямал ушел в туалет и не вернулся

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал подробности инцидента с футболистом команды Ламином Ямалом в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту». Его слова приводит Mundo Deportivo.

«Ламин Ямал почувствовал себя плохо. У него была боль [в животе], он мне говорил об этом некоторое время. Я воспользовался паузой в игре, чтобы сказать ему, чтобы он поторопился и сходил в туалет, но в итоге мне сказали, что он не сможет вернуться на поле», — рассказал Хави.

По ходу матча 16-летний форвард почувствовал боль в животе и ушел в туалет на 71-й минуте. Долгое время он не возвращался на поле и был заменен на 80-й минуте. Вместо него на поле появился защитник Маркос Алонсо.

«Барселона» одержала победу со счетом 1:0. Единственный гол — на счету Феррана Торреса. После двух матчей каталонский клуб набрал шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице группы Н.

Ранее «Шахтер» обыграл «Антверпен» в матче Лиги чемпионов.