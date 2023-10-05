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Колосков высказался о допуске сборной России U-17 к ЧМ в нейтральном статусе

Экс-глава РФС Колосков не видит сенсации в допуске юношеской сборной России к ЧМ

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в комментарии «Евро-Футбол.Ру» высказался о решении Международной федерации футбола (ФИФА) допустить юношескую сборную России до чемпионата мира, если команда пройдет квалификацию.

«Неделю назад УЕФА уже опубликовал правила допуска наших команд с точно такими же ограничениями. Никто пока не возражал, ни РФС и РПЛ, никто. Рассматривают это условие. Не понимаю, какая здесь сенсация? Нас на Олимпийские игры вообще не допускают, а тут, пожалуйста, приезжайте и играйте, но на таких условиях. Теперь РФС должен принять или отклонить их», — заявил Колосков.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до международных турниров российские национальные команды из игроков не старше 17 лет в нейтральном статусе.

ФИФА и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С того момента команды проводят только товарищеские матчи.

Ранее экс-президент «Спартака» заявил, что ФИФА и УЕФА кидают России кость.

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