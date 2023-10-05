Форвард «Барселоны» ушел в туалет во время матча Лиги чемпионов и не вернулся на поле

Футболист испанской «Барселоны» Ламин Ямал оставил свою команду в меньшинстве более чем на пять минут во время матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с португальским «Порту» (1:0). Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По ходу матча 16-летний форвард почувствовал боль в животе и ушел в туалет на 71-й минуте. Долгое время он не возвращался на поле и был заменен на 80-й минуте. Вместо него на поле появился защитник Маркос Алонсо.

«Барселона» одержала победу со счетом 1:0. Единственный гол на счету Феррана Торреса. После двух матчей каталонский клуб набрал шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице группы Н.

Ямал в матче с «Порту» стал самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов, попавшим в стартовый состав. Он вышел в основной состав в 16 лет и 83 дня, превзойдя рекорд Селестина Бабаяро. Нигериец появился на поле в 1994 году в возрасте 16 лет и 86 дней.

Ранее «Ньюкасл» разгромил «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов.