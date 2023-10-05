Тренер Канарейкин объяснил последние неудачные матчи «Ак Барса»

Российский тренер Федор Канарейкин считает неудачные матчи казанского «Ак Барса» временным явлением. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Сейчас у лидеров небольшой застой. Турбулентность неминуема на длинной дистанции. Есть несколько причин, почему «Ак Барс» мало забрасывает в регулярном чемпионате с более сильными соперниками. Казанский клуб все-таки команда плей-офф, заточенная на результат. Вся игра, тактика Билялетдинова в первую очередь отвечает за результат, а не за зрелищность, как играет нижегородское «Торпедо».

Казанцы точно попадут в плей-офф и в Кубке Гагарина будут грозной силой. Хочется забивать много, видеть голы, но хоккей Билялетдинова выстраивался долгие годы от обороны, у них такая система в «Ак Барсе». У игроков стоит задача правильно исполнять задания.

Что касается лидеров, то мы понимаем, что Радулов, Яшкин свои шайбы забросят. Каждый матч показывать супер хоккей трудно, но «Ак Барс» все равно один из фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина», — заявил специалист.

«Ак Барс» потерпел три поражения в четырех последних матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В последней игре «барсы» крупно уступили на своей площадке череповецкой «Северстали» (1:4).

Подопечные Зинэтулы Билялетдинова набрали 17 очков и занимают четвертую позицию в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее СКА уступил минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.