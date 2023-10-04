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Экс-президент «Спартака»: ФИФА и УЕФА кидают России кость

Бывший президент «Спартака» Червиченко: ФИФА и УЕФА кидают России кость

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Кадр из видео/oSporte TV/Youtube

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) допустить юношеские сборные России на чемпионат мира, если они пройдут квалификацию, передает «Чемпионат».

«Кидают кость, чтобы далеко не отходили. Отпустить такой лакомый кусок в азиатскую федерацию не хочется. Сейчас футбол в Азии начинает прогрессировать», — сказал Червиченко.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до международных турниров российские национальные команды из игроков не старше 17 лет в нейтральном статусе.

ФИФА и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С того момента команды проводят только товарищеские матчи.

Ранее стал известен состав национальной команды России на октябрьский сбор.

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Футбол. Чемпионат России
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