Салихова о «Спартаке»: Станислав Саламович, ваш выход

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об идее реструктуризации спортивного блока красно-белых, передает Metaratings.

Зарема отметила, что «Спартаку» нужно еще три вице-президента, несколько исполнительных директоров для антуража, несколько пиарщиков для того, кто вдыхает воздух трибун со стадионов, но все будет решать юрист Станислава Черчесова — Алан Агузаров.

«Станислав Саламович, ваш выход», — добавила она.

В матче группового этапа пути РПЛ Кубка России «Спартак» уступил московскому «Динамо». Встреча, которая прошла на «ВТБ Арене», завершилась со счетом 0:3.

Под занавес первого тайма счет в матче открыл Бителло. Еще до перерыва преимущество бело-голубых удвоил Даниил Фомин. В завершение матча третий гол в ворота «Спартака» забил Иван Зазвонкин.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее звезда Национальной хоккейной лиги рассказал, как футбольному «Спартаку» прийти к успеху.