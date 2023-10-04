Чемпионат мира 2030 года пройдет сразу в шести странах

Чемпионат мира по футболу 2030 года пройдет в шести странах на трех континентах, об этом сообщает The Athletic.

Примут турнир Испания, Португалия и Марокко, но первые три матча чемпионата состоятся в Уругвае, Аргентине и Парагвае. Так, Международная федерация футбола (ФИФА) хочет отдать дань памяти столетию первого чемпионата мира, который прошел на полях Уругвая.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финальном матче одолела национальную команду Франции в серии пенальти.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Национальная команда проводила только товарищеские матчи. В октябре россияне сыграют с Камеруном и Кенией.

26 сентября исполком УЕФА допустил до международных турниров российские национальные команды из игроков не старше 17 лет в нейтральном статусе.

Ранее стало известно, где пройдет Евро-2028.