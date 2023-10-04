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Медведев проиграл в финале турнира ATP

Теннисист Медведев проиграл итальянцу Синнеру в финале турнира ATP в Пекине

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REUTERS/Shannon Stapleton

Россиянин Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале турнира Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) в Пекине.

Матч, который продолжался два часа, завершился в пользу итальянца со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

Синнер одержал первую победу в карьере над Медведевым. Для Синнера эта победа стала девятой на турнирах ATP.

В полуфинале россиянин обыграл немца Александра Зверева со счетом 6:4, 6:3. Итальянец в своем поединке оказался сильнее представителя Испании Карлоса Алькараса.

В рейтинге ATP лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 795 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8535 очков. Тройку лидеров замыкает россиянин Даниил Медведев (7280). Умбер располагается на 36-й позиции.

Соревнования, которые прошли в столице Китая, относятся к категории ATP-500. Призовой фонд турнира составил более $3,6 млн. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин (2004).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

Ранее Медведев повторил достижение Роджера Федерера и Новака Джоковича.

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