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Рубиалес о поцелуе с футболисткой: она сама сказала мне, что это стоило того

Рубиалес заявил, что получил согласие от футболистки Эрмосо на поцелуй с ней

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Noe Llamas/SPP/Sipa USA via Reuters Connect

Бывший президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес в суде заявил, что поцелуй с футболисткой национальной команды Дженни Эрмосо был предварительно ей одобрен. Его слова передает Sport.es.

«Я поздравлял других игроков и тренера, когда она проходила мимо. Она подошла ко мне, чтобы обнять. Пока мы обнимались, я сказал ей, что без нее мы бы не выиграли чемпионат мира. Я спросил, могу ли поцеловать ее, и она ответила мне: «Хорошо». Это произошло так же естественно, как и выигрыш в лотерее или победа на чемпионате мира, все было спонтанно. Она сама сказала мне, что это стоило того», — сказал Рубиалес.

Во время награждения после финала ЧМ-2023, в котором испанки обыграли англичанок (1:0), Луис Рубиалес, радуясь триумфу национальной сборной, обнял и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. Многие журналисты и болельщики раскритиковали Рубиалеса, назвав его поведение чрезмерным.

В отношении чиновника Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело. Под давлением общественности 11 сентября Рубиалесу пришлось оставить свой пост.

Ранее тренер женской сборной России по футболу высказался о скандале с поцелуем Рубиалеса.

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