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Экс-вратарь «Локо» рассказал, что из-за Бузовой не общаются два бывших игрока команды

Вратарь Абаев о ссоре Тарасова и Самедова: из-за Бузовой там два лагеря

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Anatoly Lomohov/Global Look Press

Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев высказался о разногласиях между экс-футболистами команды Александром Самедовым и Дмитрием Тарасовым из-за Ольги Бузовой. Его слова передает Sport24.

«С Димой мы хорошо общались. Однажды почти всей командой пошли на день рождение Бузовой. Там у мероприятия были такие масштабы, что я как-то раз оговорился — вместо дня рождения сказал «свадьба».

Почему не общаются Самедов и Тарасов? Я думаю, все просто — там два лагеря: кто-то продолжил дружить с Олей Бузовой, а кто-то с Димой», — сказал Абаев.

Тарасов и Бузова были в браке с 2012 по 2016 год. После расставания певица продолжила общение с женой бывшего одноклубника своего экс-супруга Александра Самедова — Юлией.

Сейчас Тарасов женат третий раз. Его избранницей стала модель Анастасия Костенко. Пара воспитывает троих детей — дочерей Милану и Еву и сына Алексея. Осенью Костенко сообщила, что беременна в четвертый раз. У Тарасова также есть дочь от первого брака — Ангелина.

Ранее Дмитрий Дмитрий Тарасов отреагировал на сравнения с Джиганом.

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