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Экс-вратарь «Анжи» рассказал, как обстреляли базу команды

Экс-вратарь «Анжи» Абаев: по нашей базе в Махачкале однажды стреляли

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший вратарь «Анжи» Илья Абаев рассказал о неспокойной обстановке во время его выступления за махачкалинский клуб. Слова футболиста передает Sport24.

«Периодически стреляли, да. Но в основном это было связано с контртеррористическими операциями либо с провокациями против полиции. По нашей базе тоже однажды стреляли.

Мы жили в гостинице «Приморская». При въезде стояла будка, где всегда сидели двое полицейских. Как-то ночью услышали стрельбу. Слава богу полицейские в этот момент сидели с другой стороны — за мешками с песком», — сказал Абаев.

Абаев выступал за «Анжи» с 2006 по 2007-й, а также с 2009 по 2010 год. В 2009 году вратарь вместе с командой стал победителем Первого дивизиона. Абаев также известен по выступлениям за «Торпедо», «Локомотив» и «Ростов».

Свою карьеру голкипер завершил в 2022 году. Его последним клубом стал «Олимп-Долгопрудный». «Анжи» был расформирован в июне 2022 года. Команда не сумела получить лицензию на сезон.

Ранее Абаев рассказал о спившемся экс-игроке сборной России по футболу.

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