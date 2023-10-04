Игрок «МЮ» рассказал о ситуации в раздевалке после поражения от «Галатасарая»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен не считает, что в поражении клуба в матче Лиги чемпионов от турецкого «Галатасарая» виновата уверенность. Его слова передает Би-би-си.

«Это большое разочарование. В раздевалке было очень тихо. Я думаю, у нас было несколько хороших периодов в игре.

Нет, я не думаю, что дело в уверенности. Это осознанность, резкость и неправильные решения в неподходящее время. Нам предстоит многое сделать. Дело в деталях. Если мы не будет совершать ошибки, то не будем проигрывать.

К счастью, это только начало турнира, и мы знаем, что впереди еще много игр», — сказал Эриксен.

3 октября в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов «МЮ» уступил «Галатасараю» со счетом 2:3. Англичане открыли счет, а к середине второго тайма вели 2:1. Затем в течение девяти минут подопечные Эрика тен Хага дважды пропустили от футболистов турецкой команды.

Для «МЮ» этот старт в ЛЧ выдался неудачным. В своем первом матче команда уступила «Баварии» со счетом 3:4. Англичане располагаются на последнем месте в группе.

Ранее легенда «Манчестер Юнайтед» назвал позором поражение команды в матче Лиги чемпионов.