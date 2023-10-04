Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Игрок «МЮ» рассказал о ситуации в раздевалке после поражения от «Галатасарая»

Эриксен: в раздевалке «МЮ» было очень тихо после поражения от «Галатасарая»

close
100%
Reuters

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен не считает, что в поражении клуба в матче Лиги чемпионов от турецкого «Галатасарая» виновата уверенность. Его слова передает Би-би-си.

«Это большое разочарование. В раздевалке было очень тихо. Я думаю, у нас было несколько хороших периодов в игре.

Нет, я не думаю, что дело в уверенности. Это осознанность, резкость и неправильные решения в неподходящее время. Нам предстоит многое сделать. Дело в деталях. Если мы не будет совершать ошибки, то не будем проигрывать.

К счастью, это только начало турнира, и мы знаем, что впереди еще много игр», — сказал Эриксен.

3 октября в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов «МЮ» уступил «Галатасараю» со счетом 2:3. Англичане открыли счет, а к середине второго тайма вели 2:1. Затем в течение девяти минут подопечные Эрика тен Хага дважды пропустили от футболистов турецкой команды.

Для «МЮ» этот старт в ЛЧ выдался неудачным. В своем первом матче команда уступила «Баварии» со счетом 3:4. Англичане располагаются на последнем месте в группе.

Ранее легенда «Манчестер Юнайтед» назвал позором поражение команды в матче Лиги чемпионов.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий