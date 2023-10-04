Легенда «Кэпиталз» об Овечкине: не думал, что кто-то может прикоснуться к рекорду Гретцки

Бывший вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Олаф Колциг ответил на вопрос о том, что капитан столичной команды Александр Овечкин может побить рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова Кольцига передает пресс-служба НХЛ.

«Мог ли представить, что он получит шанс побить рекорд Гретцки в НХЛ? Я думал, что он особенный, но не настолько же! Конечно, нет. Я не думал, что кто-то сможет прикоснуться к рекорду Гретцки. Не хочу умалять заслугу вратарей прошлого, но здесь дело просто в комбинации вещей: в том, как команды играют сейчас, насколько хороши вратари, в долголетии», — сказал Колциг.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее Овечкин не вошел в топ-30 игроков НХЛ по версии TSN.