Овечкин не вошел в топ-30 игроков НХЛ по версии TSN

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял 33-е место в топ-50 лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии издания TSN.
Издание опубликовало список с 40-го по 31-е место:
40. Вильям Нюландер
39. Роопе Хинц
38. Брэд Маршан
37. Нико Хишир
36. Мика Зибанеджад
35. Себастьян Ахо
34. Куинн Хьюз
33. Александр Овечкин
32. Чарли Макэвой
31. Брэди Ткачук
В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.
Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.
Ранее стало известно, за сколько Овечкин сдает свой дом в пригороде Вашингтона.