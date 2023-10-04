Овечкин не вошел в топ-30 игроков НХЛ по версии TSN

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял 33-е место в топ-50 лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии издания TSN.

Издание опубликовало список с 40-го по 31-е место:

40. Вильям Нюландер

39. Роопе Хинц

38. Брэд Маршан

37. Нико Хишир

36. Мика Зибанеджад

35. Себастьян Ахо

34. Куинн Хьюз

33. Александр Овечкин

32. Чарли Макэвой

31. Брэди Ткачук

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее стало известно, за сколько Овечкин сдает свой дом в пригороде Вашингтона.