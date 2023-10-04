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Свинин и Жук: если будем думать о международных стартах, потеряем все силы и мотивацию

Тренеры Свинин и Жук: вообще не думаем о международных стартах, делаем свое дело

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Александр Вильф/РИА Новости

Тренеры по фигурному катанию Ирина Жук и Александр Свинин в интервью «Газете.Ru» рассказали, как им удается сохранять мотивацию у себя и своих учеников в отсутствие международных соревнований.

«Мы вообще об этом не думаем, просто делаем свое дело. Если будем об этом рассуждать, то потеряем все силы и мотивацию, — сказала Жук. — Сейчас есть российские соревнования, выступаем. Будут международные, поедем туда. Но если думать все время о том, как сохранить мотивацию, то у нас не хватит сил».

Свинин отметил, что старается мотивировать юных фигуристов интересными постановками.

«Молодых спортсменов мы пытаемся завлечь программами, которые им нравятся. В нашей группе мы пытаемся все постановки сделать интересными, разными, чтобы подходило конкретным фигуристам. Мы их спрашиваем, какую музыку они хотят, просим, чтобы они предлагали.

Это огромная мотивация, потому что ты хочешь показать то, что сделал. И Софья Леонтьева с Даниилом Горелкиным, когда вышли на прокаты, сами горели, им интересно было презентовать программы публике», — сказал Свинин.

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