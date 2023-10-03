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Бывший главный тренер сборной России назвал два клуба-разочарования в РПЛ

Тренер Игнатьев назвал «Зенит» и «Спартак» главными разочарованиями сезона в РПЛ

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что разочарован стартом сезона-2023/24 в Российской премьер-лиге (РПЛ) от петербургского «Зенита» и московского «Спартака».

По его словам, от этих команд ожидалось лидерство в турнирной таблице.

«Разочарования сезона? Я бы не стал столь критично выражаться, все же только 10 туров прошло. Могу сказать, что ожидал большего от «Зенита». Мне казалось, что они в очередной возьмет бразды правления в свои руки и поведет пелотон за собой, возглавив турнирную таблицу.

Конечно, рассчитывал и на более удачное выступление «Спартака». Многие лидеры пока ищут себя, в то время как на ведущих позициях расположились «Краснодар» и «Крылья Советов», — заявил Игнатьев.

После 10 туров в турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар», имея в активе 24 очка. «Крылья Советов» набрали 21 очко и идут на второй позиции, а «Локомотив» располагается на третьем месте (18).

Ранее экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин назвал «Крылья Советов» главным открытием сезона в РПЛ.

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