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«Все знают, как против него играть»: Игнатьев объяснил слабое выступление Дзюбы

Тренер Игнатьев объяснил слабое выступление Дзюбы в РПЛ предсказуемостью

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что низкая результативность форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбы в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) связана с его игровым стилем,

По его словам, российский форвард пристально изучен всеми клубами, которые успешно нейтрализуют его сильные качества.

«Всем понятно, как с ним надо играть — любая установка, любая творческая работа по подготовке к матчам носит характер изучения не только команды в целом, но и отдельно взятых игроков. Все прекрасно понимают, что Дзюба умеет делать на поле, какие у него сильные и слабые стороны, какие в его арсенале есть качества и за счет чего он является лидером «Локомотива». Конечно же, к нему готовятся, ищут противостояние, противоборство и стараются всячески обезопасить свои ворота от действий такого сильного форварда. Он уже не мальчик, уже не прибавляет в функциональной подготовке, поэтому те игроки, которые понимают, как с ним играть, находят аргументы в свою пользу в борьбе с ним», — заявил Игнатьев.

После 10 туров в РПЛ в активе 35-летнего Дзюбы два забитых мяча.

Ранее легенда ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что армейский клуб бросает «то в жар, то в холод».

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