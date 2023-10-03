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Тренеры Свинин и Жук: нам очень нравится тема ритм-танца — музыка 80-х, это наша молодость

Тренер Жук: мне очень понравилась программа фигуриста Самарина под музыку 80-х

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Александр Вильф/РИА Новости

Тренеры по фигурному катанию Ирина Жук и Александр Свинин в интервью «Газете.Ru» рассказали, как готовились ставить ритм-танцы на тему «Музыка 80-х» для сезона-2023/24.

«Нам очень нравится эта тема — музыка 80-х, это же наша молодость, — сказала Жук. — Когда стало известно, что будет такая тема, я месяцами в машине слушала разные песни, настроение поднималось сразу. Интересно, что ребята подхватили все это, им тоже понравилось, хотя в те годы они еще не родились.

Мы смотрели много записей, сами вспоминали, как раньше танцевали, пытались этот дух перенести на лед. У нас есть и Мадонна, и Boney M., и Funcytown от Lipps, и Сэм Браун, и ABBA. Мне кажется, что и одиночники с парниками вдохновились. У Саши Самарина очень понравилась музыка и программа».

Свинин высоко оценил уровень танцевальных дуэтов на контрольных прокатах сборной России.

«Общий уровень в стране очень неплохой, большое количество пар достойны внимания. Интересно понаблюдать, кто как будет выступать и показывать себя», — отметил специалист.

Ранее стало известно, когда Костомаров установит протезы на ампутированные руки.

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