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Известный тренер Жук: иногда задаюсь вопросом, как у Москвиной хватает на все сил

Тренер Жук: Тамара Москвина — легенда, мы многому у нее учимся

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Тренер по фигурному катанию Ирина Жук, которая работает в паре с Александром Свининым, в интервью «Газете.Ru» рассказала, как они ставили произвольную программу на сезон-2023/24 олимпийским чемпионам Пекина-2022 Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, которые являются учениками Тамары Москвиной.

«Вообще ставить непросто, никогда не знаешь, что получится (улыбается). Каждый раз нервничаешь. Столько лет уже делаешь программы и все время переживаешь, как выйдет, как ребята справятся. И когда получается, это бальзам на сердце.

Для нас тоже большой опыт работать с парниками, интересный. Тамара Николаевна Москвина вообще легенда, мы многому у нее учимся, смотрим, как она себя ведет на тренировках. Иногда задаешься вопросом, как у нее вообще сил хватает на все это», — сказала Жук.

Мишина и Галлямов выступают в произвольной программе под композицию «Грезы любви» (Рик Уэйман, Club Symphonia).

Ранее Тарасова эмоционально высказалась о Валиевой: «Девочке портят жизнь».

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