Президент «Ростова» рассказал, устраивает ли его работа Карпина на посту тренера

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц после поражения от московского «Локомотива» в матче Пути РПЛ Кубка России заявил, что его устраивает работа главного тренера команды Валерия Карпина, передает Sport24.

«Устраивает ли меня меня работа Карпина? Да. С чем может быть связано то, что «Ростов» не набирает нужное количество очков? Для этого много причин: синдром второго сезона, молодая команда», — сказал Арутюнянц.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:3.

В первом тайме в составе красно-зеленых отличились Тимур Сулейманов и Антон Миранчук. Через 15 минут после перерыва счет до разгромного довел Максим Глушенков. За пять минут до финального свистка игрок ростовчан Максима Осипенко отыграл один мяч.

В турнирной таблице группы B Кубка России «Локомотив» занимает пятое место, набрав десять очков. На втором месте располагается екатеринбургский «Урал», набрав восемь баллов. «Ростов» уступает «Уралу» по дополнительным показателям. Замыкает группу казанский «Рубин», имея в активе четыре очка. Клуб из столицы Татарстана уже лишился шансов на продолжение борьбы в следующем этапе турнира.

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