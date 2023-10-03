Легкоатлет Борзаковский рассказал, как его вызвал на дуэль футболист Ломовицкий

Победитель Олимпийских игр 2004 года в беге на 800 метров, председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Юрий Борзаковский рассказал историю о том, как одолел футболиста казанского «Рубина» Александра Ломовицкого в забеге на 200 метров, передает «Матч ТВ».

«Я приехал поиграть в футбол с Денисом Глушаковым. Зашел спор, кто самый быстрый футболист в стране. Там был Саша Ломовицкий, который вызвал меня на дуэль. Мы пробежали с ним 200 метров, я победил», — сказал Борзаковский.

Ломовицкий выступает за «Рубин» с 2022 года. Профессиональную карьеру он начал в 2017 году в московском «Спартаке». Также он играл за тульский «Арсенал» и подмосковные «Химки».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин занимает 13 место, имея в активе девять очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (24).

Ранее Ломовицкий рассказал о причинах ухода из «Химок».